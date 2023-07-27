Путин напомнил, что ни одно из условий РФ по зерновой сделке не было выполнено
Ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под нелегитимных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе и с учётом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, и того, что нам было обещано", — подчеркнул глава государства.
Кстати, африканские страны на саммите Россия – Африка планировали обсудить с президентом РФ возможность возобновления зерновой сделки.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве также подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.
LIFE / Павел Баранов