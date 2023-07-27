Путин сравнил доли России и Украины на мировом рынке пшеницы

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка рассказал о существенном вкладе страны в глобальную продовольственную безопасность. К примеру, доля Москвы на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции", — сказал глава государства.