Путин сравнил доли России и Украины на мировом рынке пшеницы
Путин отметил вклад России в глобальную продовольственную безопасность
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка рассказал о существенном вкладе страны в глобальную продовольственную безопасность. К примеру, доля Москвы на мировом рынке пшеницы составляет 20%.
"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции", — сказал глава государства.
Также в ходе выступления Путин напомнил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под нелегитимных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена, — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.