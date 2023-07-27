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27 июля, 09:46

Путин сравнил доли России и Украины на мировом рынке пшеницы

Путин отметил вклад России в глобальную продовольственную безопасность

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка рассказал о существенном вкладе страны в глобальную продовольственную безопасность. К примеру, доля Москвы на мировом рынке пшеницы составляет 20%.

"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции", — сказал глава государства.

Также в ходе выступления Путин напомнил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под нелегитимных санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.

Африканские делегаты планируют обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Африканские делегаты планируют обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки

Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена, — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные российской стороне ещё год назад.

Андрей Бражников
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