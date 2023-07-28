Путин заявил, что саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

Саммиты Россия – Африка решили проводить раз в три года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги второго такого саммита, который проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

"Подтверждена сочинская договорённость раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами Россия – Африка будет действовать механизм диалогового партнёрства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", — сказал он.

Путин также высоко оценил итоги совместной работы с африканскими лидерами на саммите и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнёрства.