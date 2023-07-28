Путин заявил, что саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года
Владимир Путин на саммите Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов
Саммиты Россия – Африка решили проводить раз в три года, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги второго такого саммита, который проходил в Санкт-Петербурге 27–28 июля.
"Подтверждена сочинская договорённость раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. В период между саммитами Россия – Африка будет действовать механизм диалогового партнёрства, продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского союза", — сказал он.
Путин также высоко оценил итоги совместной работы с африканскими лидерами на саммите и выразил уверенность, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнёрства.
"Мы поработали не зря, в деловом и действительно конструктивном ключе, в традиционно свойственной российско-африканскому сотрудничеству атмосфере взаимопонимания и, я хочу подчеркнуть, доверия и искренней дружбы", — отметил он, обращаясь к участникам пленарного заседания.
Лайф напоминает, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в мероприятиях приняли 49 из 54 стран Африки. Так, в Северную столицу прибыли 17 глав государств, пять вице-президентов, четверо глав правительств, один глава парламента. Накануне президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании, дав щедрое обещание, после которого зал взорвался овациями. Он также отметил, что торговля продукцией АПК с Африкой в 2023 году выросла на 60%, тогда как в прошлом году — на 10%, до 6,7 млрд долларов. А сегодня лидеры приняли итоговую декларацию и план действий форума партнёрства на период 2023–2026 годы.