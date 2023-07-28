Путин указал на нежелание Запада и Украины вести переговоры с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и НАТО отказываются от переговоров с РФ по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе на уровне закона закрепил невозможность переговоров с Москвой.
"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
Глава государства добавил, что в основе конфликта на Украине лежит создание угроз безопасности РФ со стороны США и Североатлантического альянса, которые не хотят вести переговоры с Москвой, чтобы договориться о равной безопасности для всех, включая Россию. Президент отметил, что и нынешний киевский режим отказывается от переговоров с РФ. Об этом было заявлено официально и Зеленский принял соответствующий декрет, указал Путин.
Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Возможность этого является одной из причин начала специальной военной операции, отметил глава государства.
Напомним, в июне Зеленский отказался от любых переговоров с Россией. На фоне визита африканских лидеров он выступил против диалога с Москвой до тех пор, пока на территориях, которые Киев считает своими, находятся российские войска. А в октябре прошлого года Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.
ТАСС