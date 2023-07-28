Путин указал на нежелание Запада и Украины вести переговоры с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и НАТО отказываются от переговоров с РФ по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе на уровне закона закрепил невозможность переговоров с Москвой.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

Глава государства добавил, что в основе конфликта на Украине лежит создание угроз безопасности РФ со стороны США и Североатлантического альянса, которые не хотят вести переговоры с Москвой, чтобы договориться о равной безопасности для всех, включая Россию. Президент отметил, что и нынешний киевский режим отказывается от переговоров с РФ. Об этом было заявлено официально и Зеленский принял соответствующий декрет, указал Путин.

Ранее Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Возможность этого является одной из причин начала специальной военной операции, отметил глава государства.