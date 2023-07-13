Путин: Вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам после Форума будущих технологий.

"Мы неоднократно об этом говорили. Это (вступление Украины в НАТО. — Прим. Лайфа) создаёт угрозу безопасности России. Одна из причин СВО — это угроза вступления Украины в НАТО. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, а сделает мир гораздо более уязвимым", — сказал российский лидер.