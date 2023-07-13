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13 июля, 16:17

Путин: Вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России

Членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам после Форума будущих технологий.

"Мы неоднократно об этом говорили. Это (вступление Украины в НАТО. — Прим. Лайфа) создаёт угрозу безопасности России. Одна из причин СВО — это угроза вступления Украины в НАТО. Уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, а сделает мир гораздо более уязвимым", — сказал российский лидер.

Глава государства признался, что не видит ничего хорошего в членстве Киева в альянсе, а также напомнил, что российская позиция по этому вопросу давно сформирована.

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Как уже рассказывал Лайф, участники саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, пообещали позвать Украину в альянс в один этап тогда, когда будут выполнены "все условия" и с решением окажутся согласны все союзники. При этом точной даты никто назвать так и не сумел. Между тем американский президент Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас означало бы начало третьей мировой войны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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