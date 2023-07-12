Захарова высмеяла Зеленского за чрезмерную доверчивость к НАТО

Она напомнила, что вхождение в блок предполагает признание всеми членами НАТО границ Украины, однако признают они их "лишь на словах". Как пояснила Захарова, в действительности, например, у Польши совершенно "иные аппетиты". К тому же в Варшаве подтвердили, что имеют виды на западную часть Незалежной.

"И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Что не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались", — подчеркнула Захарова.