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12 июля, 19:25

Захарова высмеяла Зеленского за чрезмерную доверчивость к НАТО

Захарова: Зеленский понимает, что НАТО не признаёт даже нынешние границы Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский осознаёт, что страны – члены НАТО в данный момент не признают даже нынешние границы Украины. Соответствующее заявление озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Она напомнила, что вхождение в блок предполагает признание всеми членами НАТО границ Украины, однако признают они их "лишь на словах". Как пояснила Захарова, в действительности, например, у Польши совершенно "иные аппетиты". К тому же в Варшаве подтвердили, что имеют виды на западную часть Незалежной.

"И я думаю, что в глубине своего оставшегося сознания Зеленский это понимает. Что не получив признания в качестве члена НАТО, он не получает признания и оставшихся границ. Не то что тех, что были после того, как Украина получила возможность стать суверенным государством после распада Советского Союза, но даже тех, которые вот сейчас остались", — подчеркнула Захарова.

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Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

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t.me / МИД России

Оксана Попова
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