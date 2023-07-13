Байден: Вступление Украины в НАТО сейчас означало бы начало третьей мировой

"Никто не может вступать в НАТО, пока идёт война <…> Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны", — сказал президент США, выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки.