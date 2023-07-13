Байден: Вступление Украины в НАТО сейчас означало бы начало третьей мировой
Вступление Украины в НАТО во время вооружённого конфликта означало бы начало третьей мировой войны, заявил американский лидер Джо Байден.
"Никто не может вступать в НАТО, пока идёт война <…> Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны", — сказал президент США, выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в военный блок.
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