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13 июля, 15:44

Байден: Вступление Украины в НАТО сейчас означало бы начало третьей мировой

Вступление Украины в НАТО во время вооружённого конфликта означало бы начало третьей мировой войны, заявил американский лидер Джо Байден.

"Никто не может вступать в НАТО, пока идёт война <…> Потому что это гарантирует, что мы окажемся в состоянии войны, третьей мировой войны", — сказал президент США, выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки.

"Стало меньше друзей": Хамское поведение Зеленского поразило членов саммита НАТО

"Стало меньше друзей": Хамское поведение Зеленского поразило членов саммита НАТО

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО пообещали пригласить Киев в альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в военный блок.

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Наталья Исакова
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