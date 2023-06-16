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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 18:06
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Зеленский отказался от любых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров выступил против любых переговоров с Москвой до тех пор, пока на территориях, которые Киев считает своими, находятся российские войска.

"Проведение любых переговоров с Россией, пока оккупационные силы находятся на Украине, будет означать только попытку заморозить конфликт", — сказал лидер Незалежной в ходе пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве.

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Напомним, президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направились на Украину ради переговоров о мире с Владимиром Зеленским. Они посетили Варшаву, откуда отправились в Киев. Сразу, как члены делегации прибыли в Киев, мэр Виталий Кличко заявил о взрывах в городе. Сами же члены африканской миротворческой миссии отметили, что не видели и не слышали никаких взрывов, а украинцы раскрыли правду о "ракетном ударе".

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Андрей Бражников
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