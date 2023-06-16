Громкий скандал разразился из-за задержания самолёта с охраной президента ЮАР по пути в Киев
СМИ: Охрану президента ЮАР заблокировали в самолёте в Польше по пути в Киев
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото © Wikipedia
Глава Службы безопасности президента Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию лидеров стран Африки, обвинил польские власти в попытке саботажа безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает радиостанция SABC.
Вечером 15 июня польские пограничники и полицейские блокировали в аэропорту Варшавы самолёт с 120 прибывшими из ЮАР сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые планировали сопровождать миротворческую делегацию на Украину. Генерал-майор подчеркнул, что такие действия Польши угрожают жизни президента ЮАР.
"Мы должны быть в Киеве, но мы всё ещё здесь. Хочу, чтобы все увидели, насколько они являются расистами", — сказал Руд.
Главу Службы безопасности президента ЮАР также возмутило то, что польские пограничники пытались обыскать сотрудников южноафриканского спецназа, в том числе женщин.
А в польском МИД попытались оправдаться. Там заявили, что задержание самолёта с охраной президента ЮАР Сирила Рамафосы в воздушной гавани Варшавы произошло из-за несоблюдения стандартных въездных процедур, действующих в Польше. По их версии, на борту нашли "опасные материалы", на которые у представителей ЮАР "не было разрешения", также в самолёте находились лица, о которых польские власти не были поставлены в известность.
Напомним, президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов направились на Украину ради переговоров о мире с Владимиром Зеленским. В четверг они посетили Варшаву, откуда отправились в Киев. Сразу, как члены делегации прибыли в столицу Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе и добавил, что в области и на подступах к нему работает ПВО. Сами же члены африканской миротворческой миссии отметили, что не видели и не слышали никаких взрывов.