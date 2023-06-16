Громкий скандал разразился из-за задержания самолёта с охраной президента ЮАР по пути в Киев

Глава Службы безопасности президента Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию лидеров стран Африки, обвинил польские власти в попытке саботажа безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом сообщает радиостанция SABC.

Вечером 15 июня польские пограничники и полицейские блокировали в аэропорту Варшавы самолёт с 120 прибывшими из ЮАР сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые планировали сопровождать миротворческую делегацию на Украину. Генерал-майор подчеркнул, что такие действия Польши угрожают жизни президента ЮАР.

"Мы должны быть в Киеве, но мы всё ещё здесь. Хочу, чтобы все увидели, насколько они являются расистами", — сказал Руд.

Главу Службы безопасности президента ЮАР также возмутило то, что польские пограничники пытались обыскать сотрудников южноафриканского спецназа, в том числе женщин.