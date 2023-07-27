Путин назвал извращение фактов столетней практикой стран Запада

Ложь и извращение фактов стало обычной практикой Запада за последние десятки, если не сотни лет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Россия <…> является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Те, кто утверждает, что это не так, <…> просто извращают факты, говорят неправду. Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств", — сказал российский лидер.