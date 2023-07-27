Регион

Уведомления отключены

27 июля, 11:32

Путин назвал извращение фактов столетней практикой стран Запада

Путин: Практика ряда западных стран в последние десятилетия — извращать факты

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ложь и извращение фактов стало обычной практикой Запада за последние десятки, если не сотни лет, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Россия <…> является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. Те, кто утверждает, что это не так, <…> просто извращают факты, говорят неправду. Это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств", — сказал российский лидер.

Зал встретил бурными овациями щедрое обещание Путина на саммите Россия – Африка

Зал встретил бурными овациями щедрое обещание Путина на саммите Россия – Африка

Ранее Путин заявил, что Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе. Также глава государства отметил, что в Африку ушла лишь малая доля задержанных в портах Европы российских удобрений.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров