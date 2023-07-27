Путин заявил, что в Африку ушла лишь малая доля задержанных в портах Европы удобрений из РФ

Из 262 тысяч тонн удобрений, которые были заблокированы в Европе, только две маленькие партии отправились в Кению и Малави. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии. 20 тысяч тонн всего в Малави и 34 тысячи тонн в Кению", — сообщил российский лидер, назвав это "сугубо гуманитарной акцией", ведь эти минеральные удобрения планировалось передать в Африку бесплатно.