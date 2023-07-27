Путин: Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе
Страны Запада сами чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, а затем обвиняют Москву в продовольственном кризисе. Об этой парадоксальной картине рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке", — отметил глава государства.
Напомним, 18 июля РФ прекратила зерновую сделку из-за полного игнорирования российской части документа, а также отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Москве также подчеркнули, что сделка не отменена, а приостановлена — РФ будет готова вернуться к её исполнению, как только будут выполнены обещания, данные Западом российской стороне ещё год назад.
LIFE / Павел Баранов