Путин: Запад сам препятствует поставкам зерна, лицемерно обвиняя РФ в кризисе

Страны Запада сами чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, а затем обвиняют Москву в продовольственном кризисе. Об этой парадоксальной картине рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

"С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке", — отметил глава государства.