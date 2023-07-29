Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования на Украине

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом на встрече с лидерами африканских стран заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства обратил внимание на то, что страны Запада взяли линию действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте и вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то.

"Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", — обратил внимание Путин.

Также российский лидер, обращаясь к главам африканских стран, сказал, что их подход и предложенные идеи перекликаются с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию конфликта.