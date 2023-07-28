Глава Афросоюза заметил готовность Путина к диалогу с Украиной и решил взяться за Зеленского

Президент РФ Владимир Путин показал свою готовность к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил журналистам по итогам саммита в Петербурге председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

"Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится", — высказался Ассумани.