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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 17:02
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Глава Афросоюза заметил готовность Путина к диалогу с Украиной и решил взяться за Зеленского

Глава Афросоюза Ассумани: Путин готов к диалогу по Украине, надо убедить Киев

Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин показал свою готовность к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил журналистам по итогам саммита в Петербурге председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

"Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится", — высказался Ассумани.

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Напомним, ещё до саммита, в середине июня, Владимир Путин провёл встречу с представителями стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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Андрей Бражников
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