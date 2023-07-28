Песков высказался о новых предложениях африканских делегаций по миру на Украине
Песков: Африканские делегации не привезли новых инициатив по миру на Украине
Второй день саммита Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приехавшие на саммит в Петербург лидеры стран Африки продолжат диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, но новых инициатив делегации не привезли.
"Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", — сказал представитель Кремля.
На уточняющий вопрос, привезли ли африканские лидеры какие-либо новые предложения по миру на Украине, Песков ответил: "Нет".
Напомним, что ещё до саммита, в середине июня, Владимир Путин провёл встречу с представителями стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.