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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 09:05
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Песков высказался о новых предложениях африканских делегаций по миру на Украине

Песков: Африканские делегации не привезли новых инициатив по миру на Украине

Второй день саммита Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Второй день саммита Россия – Африка. Фото © LIFE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приехавшие на саммит в Петербург лидеры стран Африки продолжат диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, но новых инициатив делегации не привезли.

"Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", — сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, привезли ли африканские лидеры какие-либо новые предложения по миру на Украине, Песков ответил: "Нет".

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Напомним, что ещё до саммита, в середине июня, Владимир Путин провёл встречу с представителями стран Африки в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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Александр Юнашев
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