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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 08:36
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Путин раскрыл своё отношение к африканским инициативам по Украине

Путин заявил, что Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине

Россия с уважением относится к мирным инициативам стран Африки по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.

"Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем," — отметил глава российского государства, обращаясь к лидерам африканских стран.

Путин: Африка становится новым центром силы
Путин: Африка становится новым центром силы

Напомним, что ещё до саммита, в середине июня, Владимир Путин провёл встречу с представителями стран Африки, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли председатель Союза Коморских островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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ТАСС / Егор Алеев

Марина Калегина
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