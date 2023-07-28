Путин раскрыл своё отношение к африканским инициативам по Украине
Путин заявил, что Россия с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине
Россия с уважением относится к мирным инициативам стран Африки по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.
"Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем," — отметил глава российского государства, обращаясь к лидерам африканских стран.
Напомним, что ещё до саммита, в середине июня, Владимир Путин провёл встречу с представителями стран Африки, переговоры проходили в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли председатель Союза Коморских островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Глава государства на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.
ТАСС / Егор Алеев