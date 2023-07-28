Путин раскрыл своё отношение к африканским инициативам по Украине

Россия с уважением относится к мирным инициативам стран Африки по разрешению украинского кризиса. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.

"Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем," — отметил глава российского государства, обращаясь к лидерам африканских стран.