Путин: Африка становится новым центром силы

Африка становится новым центром силы, и с этим фактом всем придётся считаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.

"На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая, да и экономическая роль растёт в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придётся считаться", — отметил российский лидер.