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28 июля, 08:26

Путин: Африка становится новым центром силы

Африка становится новым центром силы, и с этим фактом всем придётся считаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.

"На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая, да и экономическая роль растёт в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придётся считаться", — отметил российский лидер.

Путин процитировал Манделу, говоря о суверенитете на саммите Россия – Африка

Путин процитировал Манделу, говоря о суверенитете на саммите Россия – Африка

Ранее Путин африканской поговоркой дал прогноз об отношениях с континентом. Российский лидер подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи. Он также обратил внимание на накопленный положительный опыт совместной работы, по-настоящему богатую и насыщенную событиями историю.

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ТАСС / Егор Алеев

Марина Калегина
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