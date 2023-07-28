Путин: Африка становится новым центром силы
Африка становится новым центром силы, и с этим фактом всем придётся считаться. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка, которое проходит в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.
"На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая, да и экономическая роль растёт в геометрической прогрессии. И с этой объективной реальностью всем придётся считаться", — отметил российский лидер.
Ранее Путин африканской поговоркой дал прогноз об отношениях с континентом. Российский лидер подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи. Он также обратил внимание на накопленный положительный опыт совместной работы, по-настоящему богатую и насыщенную событиями историю.
ТАСС / Егор Алеев