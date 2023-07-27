Путин африканской поговоркой дал прогноз об отношениях с континентом

Будущее отношений с африканскими странами внушает России оптимизм, ведь они строятся на крепких узах взаимной помощи и дружбы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время торжественного приёма в честь участников саммита Россия – Африка.

"Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди вместе. Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнёрство", — заметил российский лидер.