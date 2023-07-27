Регион

Уведомления отключены

27 июля, 19:02

Путин африканской поговоркой дал прогноз об отношениях с континентом

Путин: Будущее отношений России и Африки внушает оптимизм

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Будущее отношений с африканскими странами внушает России оптимизм, ведь они строятся на крепких узах взаимной помощи и дружбы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время торжественного приёма в честь участников саммита Россия – Африка.

"Многим в Африке известна поговорка: если хочешь идти быстро — иди один, если хочешь идти далеко — иди вместе. Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнёрство", — заметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи. Он также обратил внимание на накопленный положительный опыт совместной работы, по-настоящему богатую и насыщенную событиями историю.

Путин поднял тост на приёме с африканскими лидерами, но с одной оговоркой

Путин поднял тост на приёме с африканскими лидерами, но с одной оговоркой

Ранее днём Путин выступил с речью на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка. Президент РФ дал щедрое обещание, которое зал встретил бурными овациями. Он также отметил, что торговля продукцией АПК между РФ и Африкой в 2023 году выросла на 60%.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Африка
  • Россия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров