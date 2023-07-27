Путин поднял тост на приёме с африканскими лидерами, но с одной оговоркой

Президент РФ Владимир Путин поднял тост на торжественном приёме с главами стран –участниц саммита "Россия – Африка". Он заметил при этом, что многие из гостей не пьют спиртное.

"Знаю, что многие в этом зале не употребляют алкогольные напитки, но по традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, за укрепление нашего взаимодействия по всем указанным мною направлениям, за процветание Африки и российско-африканскую дружбу", — сказал глава государства.