Путин поднял тост на приёме с африканскими лидерами, но с одной оговоркой
Путин поднял тост на приёме с главами стран – участниц саммита "Россия – Африка"
Президент РФ Владимир Путин поднял тост на торжественном приёме с главами стран –участниц саммита "Россия – Африка". Он заметил при этом, что многие из гостей не пьют спиртное.
Путин поднял тост на торжественном приёме с главами стран – участниц саммита "Россия – Африка". Видео © LIFE
"Знаю, что многие в этом зале не употребляют алкогольные напитки, но по традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, за укрепление нашего взаимодействия по всем указанным мною направлениям, за процветание Африки и российско-африканскую дружбу", — сказал глава государства.
Ранее днём Путин выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка". Президент РФ дал щедрое обещание, после которого зал взорвался бурными овациями. Он также отметил, что торговля продукцией АПК с Африкой в 2023 году выросла на 60%, тогда как в прошлом году — на 10%, до 6,7 млрд долларов.
LIFE