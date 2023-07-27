Регион

Уведомления отключены

27 июля, 18:55

Путин поднял тост на приёме с африканскими лидерами, но с одной оговоркой

Путин поднял тост на приёме с главами стран – участниц саммита "Россия – Африка"

Президент РФ Владимир Путин поднял тост на торжественном приёме с главами стран –участниц саммита "Россия – Африка". Он заметил при этом, что многие из гостей не пьют спиртное.

Путин поднял тост на торжественном приёме с главами стран – участниц саммита "Россия – Африка". Видео © LIFE

"Знаю, что многие в этом зале не употребляют алкогольные напитки, но по традиции хочу предложить тост за ваше здоровье, за укрепление нашего взаимодействия по всем указанным мною направлениям, за процветание Африки и российско-африканскую дружбу", — сказал глава государства.

Ранее днём Путин выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка". Президент РФ дал щедрое обещание, после которого зал взорвался бурными овациями. Он также отметил, что торговля продукцией АПК с Африкой в 2023 году выросла на 60%, тогда как в прошлом году — на 10%, до 6,7 млрд долларов.

This Time for Africa: Гости форума Россия – Африка в фотообъективе Лайфа

This Time for Africa: Гости форума Россия – Африка в фотообъективе Лайфа

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров