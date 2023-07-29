Путин объяснил решение отвести войска от Киева
Путин заявил, что войска России были отведены от Киева по просьбе Украины
Россия весной 2022 года приняла решение отвести войска от Киева по просьбе властей Украины для заключения окончательного договора в рамках переговоров. Однако в соседней стране после этого отказались от всех договорённостей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге.
"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей", — приводят слова Путина с этой встречи на официальном сайте Кремля.
"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне", — добавил российский лидер.
Он также отметил, что не понимает желания западных стран втянуть Украину в НАТО. Та стала независимой на основе декларации, где чёрным по белому написано, что она является нейтральным государством.
"И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад стал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", — сказал Путин.
Напомним, в июне 2017 года президент РФ Владимир Путин впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора — тот документ, который стал итогом переговоров в прошлом году, но утверждён не был. Продемонстрировал его российский лидер на встрече в Петербурге с представителями стран Африки.
ТАСС / Владимир Смирнов