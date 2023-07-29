Путин объяснил решение отвести войска от Киева

Россия весной 2022 года приняла решение отвести войска от Киева по просьбе властей Украины для заключения окончательного договора в рамках переговоров. Однако в соседней стране после этого отказались от всех договорённостей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге.

"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей", — приводят слова Путина с этой встречи на официальном сайте Кремля.

"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне", — добавил российский лидер.

Он также отметил, что не понимает желания западных стран втянуть Украину в НАТО. Та стала независимой на основе декларации, где чёрным по белому написано, что она является нейтральным государством.

"И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад стал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", — сказал Путин.