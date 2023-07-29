Путин до глубокой ночи обсуждал Украину с африканскими лидерами, сообщил Песков
Песков: Встреча Путина с миссией ЮАР по Украине длилась до двух часов ночи
Президент России Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами пути урегулирования украинского конфликта до двух часов ночи субботы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"[Встреча] закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине", — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Тема конфликта на Украине в документе не фигурирует. Ранее Путин отмечал, что с уважением относится к мирным инициативам Африки по урегулированию кризиса.
ТАСС / Михаил Метцель