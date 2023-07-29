Путин до глубокой ночи обсуждал Украину с африканскими лидерами, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами пути урегулирования украинского конфликта до двух часов ночи субботы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Встреча] закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине", — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.