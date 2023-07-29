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Регион
Опубликовано 29 июля 2023, 09:24
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Путин до глубокой ночи обсуждал Украину с африканскими лидерами, сообщил Песков

Песков: Встреча Путина с миссией ЮАР по Украине длилась до двух часов ночи

Президент России Владимир Путин обсуждал с африканскими лидерами пути урегулирования украинского конфликта до двух часов ночи субботы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"[Встреча] закончилась уже в районе двух часов ночи. Была встреча по Украине", — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Президент ЮАР заявил, что вся Африка хочет мира на Украине
Президент ЮАР заявил, что вся Африка хочет мира на Украине

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка и план действий форума двустороннего партнёрства на период с 2023-го по 2026 год. Тема конфликта на Украине в документе не фигурирует. Ранее Путин отмечал, что с уважением относится к мирным инициативам Африки по урегулированию кризиса.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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