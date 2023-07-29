Президент ЮАР заявил, что вся Африка хочет мира на Украине

Африканские страны выступают за мир на Украине, поскольку он отвечает интересам не только двух сторон, но и всего человечества. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на встрече африканской миссии с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы полагаем, что у нас отчасти есть право призывать к этому миру, поскольку продолжающийся конфликт... негативно отражается на нас, африканских странах", — объяснил политик.

По словам Рамафосы, Африка хочет сыграть активную роль в поисках путей урегулирования кризиса, во многом приезд лидеров стран в Россию является свидетельством этого. Он добавил, что африканская миссия готова продолжать диалог.