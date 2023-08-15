Почему наступление Киева решили отложить до весны Что скрывается за планами Вашингтона и Лондона отложить контрнаступление ВСУ и почему это может не получиться. 178319 178319 Что скрывается за планами Вашингтона и Лондона отложить контрнаступление ВСУ и почему это может не получиться. Обложка © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Цена вопроса

Запад, похоже, намерен продолжать поставки техники и финансировать ВСУ не только до последнего украинца или условного поляка, который будет вовлечён в сражение с русской армией на украинской земле, но и до полной замены собственных правительств. Официальный Киев "похоронят" вместе с главной избирательной кампанией проигравшего политика на Западе, утверждают политологи.

В США и Европе задумались о подготовке ВСУ к новому наступлению в 2024 году, утверждает Wall Street Journal (WSJ).

— Американские и другие западные официальные лица надеялись, что значительный прорыв ВСУ может повредить российским силам настолько, что уже этой зимой президент Владимир Путин сядет за стол переговоров об урегулировании украинского конфликта. По словам дипломатов, шансы на это сейчас кажутся незначительными, — сообщает Wall Street Journal.

Военные и политики на Западе обсуждают перенос наступления на весну 2024 года. По мнению журналистов, США могут значительно сократить помощь Украине в связи с президентскими выборами. Многие чиновники недовольны тем, что Киев не использовал все подготовленные части. Сейчас идёт подготовка к затяжному конфликту. Тем самым военные стратеги Лондона и Пентагона перечёркивают свои собственные предыдущие заявления о быстрой победе Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп обещает договориться с Москвой о прекращении военных действий за несколько дней. Фото © AP / Robert F. Bukaty

— Западные эксперты сравнивают ситуацию с корейской войной. Они полагают, что нынешний статус-кво с позиционными боями может сохраняться дальше. А затем приведёт к переговорам между Россией и Западом о разделе Украины. Правда, при этом в Вашингтоне опасаются большого наступления уже России зимой, — отмечает политолог-американист Малек Дудаков. — Что играет на руку американской оппозиции на предстоящих президентских выборах в США. Так, кандидаты на пост главы страны Дональд Трамп и Рон Десантис обещают договориться с Москвой о прекращении военных действий за несколько дней.

Хотя говорить о сокращении вливаний и поставок техники говорить рано. В бюджетах западных стран заложены весомые бюджеты на помощь Незалежной.

Мотивы Запада перенести наступление ВСУ

— Речь идёт о том, что Запад считает невозможным для так называемой украинской армии добиться какого-либо успеха в течение 2023 года и закладывает в планы резерв времени для создания запасов боеприпасов, техники, подготовки личного состава. Можно вспомнить, что пока США не могут выйти на плановое производство снарядов для артиллерии ВСУ. Видимо, они считают, что сделать это раньше у них не получится. Это касается и других направлений военных поставок, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Эксперт резюмирует, что за это время Армии РФ удастся изменить ситуацию в театре боевых действий, добиться больших успехов, которые ликвидируют возможность для новых крупных наступательных действий националистов.

— Зеленский недавно заявлял о переходе украинской армии к обороне. Но пока подобных действий нет. Продолжаются атаки на Угледарском участке, по всей видимости, они продлятся вплоть до исчерпания человеческих ресурсов. Это связано с желанием, с одной стороны, сковать силы РФ, с другой стороны — продемонстрировать Западу и собственному населению готовность и далее сопротивляться освободительным действиям Армии России, — говорит Мендкович.

Зеленский недавно заявил о переходе украинской армии к обороне. Фото © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

По его словам, когда будут освобождены новые регионы, начнётся распад псевдогосударственной машины. Важно не дожидаться момента, когда США и Европа приступят к перевооружению ВСУ. Поэтому паузы в действиях наших войск сейчас неуместны. Нужно подготовить наступление и осуществить его, чтобы освободить оккупированные области Украины.

Авторы Елена Ладилова