Какие секретные морские беспилотники появились у Украины Оглавление Характеристики украинских морских дронов Как Россия будет отвечать на диверсии с помощью морских дронов Чем закончатся угрозы Черноморскому флоту России киевских чиновников и какие методы может применить Москва для защиты судов. 23686 23686 Украинские морские дроны первого поколения. Фото © МО Украины

В Newsweek вышла заметка, в которой украинский министр рассказывает о том, что воевать на Чёрном море с российским флотом Киев будет при помощи беспилотников. Спустя несколько часов в одном из латиноамериканских СМИ было опубликовано интервью с главой Украины Владимиром Зеленским, который угрожал ликвидацией Черноморского флота России. Тем самым Зеленский поставил крест на сохранении Украиной выхода к морю, так как затронул экономические интересы, то есть заявил об угрозе для черноморских транспортных маршрутов. Военные эксперты полагают, что попытка Киева начать "войну на море" против торговых судов может завершиться полномасштабной войной.

— Военно-морские беспилотники Украины будут играть ключевую роль в планируемом освобождении прибрежной зоны Чёрного моря, — процитировал журнал Newsweek слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова.

По его словам, морской беспилотник — это уникальная и засекреченная украинская разработка. Каждый дрон оснащён автопилотом, приборами ночного видения, специальной связью, защищённой от средств радиоэлектронной борьбы, и резервными модулями связи. В мае чиновник отчитывался о создании ещё восьми ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в дополнение к действующим трём.

Характеристики украинских морских дронов

Морской дрон Magura V5. Фото © YouTube / Lamp of Knowledge

Морской дрон Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus MAGURA) V-типа развивает скорость 80 км/ч, его дальность — 800 км. Изделие способно переносить взрывчатку до 300 кг. Его длина составляет пять с половиной метров, ширина от борта до борта — полтора метра. Высота над ватерлинией составляет всего 50 см, из-за чего морской дрон визуально сливается с фоном моря.

Этот БПЛА называют украинской разработкой и используют против российского флота в Чёрном море. Однако на деле беспилотник укомплектован сплошь деталями западных производителей. Управление дрона происходит дистанционно через американскую спутниковую систему Starlink либо в режиме самостоятельного передвижения.

Такие беспилотники легко уничтожаются крупнокалиберными пулемётами и корабельными артиллерийскими установками АК-630. Главным вопросом становится проблема обнаружения, если количество атак увеличится. По мнению военных экспертов, это могут делать патрульные самолёты Морской авиации ВМФ РФ Ил-38Н, оснащённые поисково-прицельным комплексом "Новелла".

Как Россия будет отвечать на диверсии с помощью морских дронов

В августе Украина уже несколько раз пыталась атаковать дронами-камикадзе российские военные корабли и грузовые суда. Похоже, этот процесс становится обыденным. Чем он закончится, уже не может угадать никто. В дальнейшем опасность смогут представлять и подводные беспилотники.

Напомним, 1 августа 2023 года Минобороны РФ сообщило о нападении трёх украинских безэкипажных катеров-брандеров на патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые были отражены. На следующий день, 2 августа, морской дрон атаковал российский конвой, сопровождавший гражданские суда в районе Босфора. 4 августа два украинских морских безэкипажных катера осуществили попытку напасть на Новороссийскую военно-морскую базу. Они были уничтожены.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, необходимо создать патрульную авиацию, которая занималась бы контролем акватории Чёрного моря. Эти дроны "слепы" для любой угрозы с воздуха, говорит он.

— Большую часть маршрута до цели БПЛА выполняют линейно — по кратчайшему пути, исполняя либо команды, заложенные в ПЗУ навигационной программы, либо команды оператора, выполняющего навигацию. Никаких средств контроля за воздушной обстановкой и тем более средств ПВО у них нет, — отмечает Шурыгин.

Считается, что универсальным средством борьбы с украинскими беспилотниками могут стать воздушные дроны. Например, "Иноходец" и его аналоги, несущие управляемые ракеты.

Дрон "Орион-Э" типа "Иноходец". Фото © ТАСС / Марина Лысцева

— Думаю, что цели террористических атак ВСУ на военно-морскую базу России в Новороссийске выходят далеко за чисто военные задачи. Поражение наших кораблей, конечно, является для киевского режима важным "призом". Но в конечном счёте там добиваются большего — парализации морского сообщения в российском сегменте Чёрного моря, — считает Шурыгин. — Ночной удар по российскому танкеру "Сиг" это наглядно подтвердил.

Эксперт полагает: вполне вероятно, что такие атаки "согласованы с американскими и британскими страховыми компаниями, которые после ещё пары аналогичных акций просто откажутся страховать суда, следующие в российские порты Черноморья". По его словам, выводить в море боевые корабли для охоты за такими дронами — худший вариант ответа. "Так мы фактически подставим корабли под удар украинских безэкипажных плавсредств — БЭП".

Ещё один вариант — использовать FPV-дроны против безэкипажных плавсредств, операторы которых будут нести постоянное дежурство в ближней зоне — в бухтах, в районах якорных стоянок, добавляет эксперт. Он напоминает, что о создании патрульной авиации военные эксперты говорили и раньше. Также он предлагает развернуть аэростатную систему радиолокационного дозора водной поверхности в створе Керченского пролива.

Авторы Дмитрий Шестопалов