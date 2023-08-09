Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе Оглавление Характеристики ракет ATACMS Характеристики ракет Taurus Характеристики противокорабельных береговых ракет NSM-CDS Европа и США думают передать Украине оружие, которое может втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией. О каком вооружении идёт речь? 29915 29915 Ракеты Taurus. Обложка © Getty Images / South Korean Defense Ministry

Следующими на очереди после поставок Киеву ракет "воздух – земля" Himars, Storm Shadow и Scalp могут стать американские ракеты ATACMS, немецко-шведские Taurus и норвежские противокорабельные береговые ракеты NSM-CDS, предупреждают эксперты.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном попросил передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность до 300 километров. Напомним, недавно газета New York Times сообщила, что Белый дом тайно обсуждает передачу Украине ракет большой дальности ATACMS. Издание отметило, что арсенал этих ракет у Пентагона относительно невелик и эти ракеты используются на других направлениях, в том числе на Корейском полуострове.

МИД России прошлым летом напомнил Западу, что поставка ATACMS на Украину будет "означать прямое участие США в конфликте". С тех пор администрация Байдена откладывает поставку этого типа ракет ВСУ.

Характеристики ракет ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — американская тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля" производства Lockheed Martin. Эти ракеты предназначены для использования с ракетными системами M142 HIMARS и M270 MLRS, а также других модификаций. Длина самой большой модели ATACMS — четыре метра, масса варьируется от 1670 до 1320 кг.

Судя по комментариям киевских чиновников и военных экспертов, этими ракетами противник рассчитывает поражать не только Крым, но и объекты на территории России и Белоруссии.

Есть несколько модификаций, имеющих отличия в дальности и точности: ракета MGM-140A ATACMS Block 1 содержит кассетную боевую часть М39, её дальность стрельбы — до 165 км; предназначение — поражение живой силы противника.

Пуск ракеты ATACMS. Фото © Wikipedia

MGM-140B ATACMS Block 1A с дальностью 300 км обладает приёмником спутниковой системы навигации NAVSTAR. Кассетная боевая часть оснащена 300 боевыми элементами M74. Существует и корабельная модификация ракеты — MGM-140 NTACMS с дальностью до 140 км. MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A рассчитаны на дальность 270 км, оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.

Характеристики ракет Taurus

Украинский депутат партии "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что в Бундестаге обсуждают отправку Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Ракета Taurus KEPD 350. Фото © Getty Images / South Korean Defense Ministry

В Берлине парламентарии правящей партии призывают передать эти ракеты ВСУ, притом что премьер-министр Олаф Шольц накануне июльского саммита НАТО в Вильнюсе категорически отверг такую возможность, во всяком случае публично. Так в Европе намерены бороться с глубокоэшелонированной обороной Российской армии в дополнение к кассетным боеприпасам, считают российские военные эксперты.

Военный аналитик Владислав Шурыгин считает, что передача ВСУ дальнобойной ракеты ATACMS от США будет происходить после поставки немецких Taurus. По его словам, провал контрнаступления ВСУ заставляет США реализовывать другие сценарии ответа России в украинском конфликте.

Taurus — авиационная ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Для нанесения ударов самолёту-носителю не требуется заходить в зону ПВО противника.

Характеристики противокорабельных береговых ракет NSM-CDS

О том, что Украина может получить от Польши норвежские подвижные береговые ракетные комплексы NSM-CDS, Лайф сообщал ранее. Это системы с дальностью действия более 220 км, поражающие как надводные, так и наземные цели. Источником информации стали СМИ Варшавы, сообщившие о переговорах польского правительства с Киевом.

Пуск ракеты Naval Strike Missile. Фото © Wikipedia / U.S. Navy

Морская ударная ракета NSM-CDS — это высокоточная ракетная система класса "земля – земля" (SSM). NSM может летать над сушей, совершать случайные манёвры. В отличие от своего предшественника — ракеты Penguin, которая совершала полёты строго по курсу, — NSM основана на полёте из стороны в сторону. С такими ракетами справляется авиация, используя тепловые ловушки, но у военных кораблей нет противотепловой защиты, что ставит их в сложное положение. Ракеты береговой обороны малозаметны и имеют небольшой вес, составляющий около 400 кг. Изначально эта система разрабатывалась для боёв в сложных военно-морских условиях.

Распределение целевых задач между элементами системы NSM-CDS имеет несколько сценариев. Система способна получать данные о целях от радара, наблюдения за морем или через внешние источники по каналам передачи данных или протоколам интерфейсных сообщений. Функции с сетецентричной архитектурой обеспечивают комплексу несколько одновременных взаимодействий и целеполучение за горизонтом. NSM может осуществлять навигацию с помощью систем GPS, инерциальной и TERCOM.

— Ракеты NSM относятся к ракетам пятого поколения, и в качестве головки самонаведения в них используют не локационную часть, а ту, которая наводится на корабль по его тепловому контуру. Дело в том, что ни один корабль не обладает такой тепловой защитой, в отличие от авиационных комплексов, у которых есть тепловые ловушки. Для того чтобы эта ракета точно сработала, необходимо целеуказание, — говорит военный эксперт Алексей Леонков.

Противник, который сейчас спонсирует Киев, поднимает планку конфликта до запредельных величин, приближающих к грани открытого конфликта России и НАТО, предупреждает Леонков.

Авторы Елена Стафеева