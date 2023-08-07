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Какие объекты ВСУ собираются атаковать дальнобойными SCALP-EG и чем ответит Москва

Оглавление
Характеристики SCALP, которые Франция передала Украине
Чем Россия будет уничтожать "скальпы"
Когда у Украины закончатся Су и МИГи

За отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ полностью переключаются на террористическую тактику — в прицеле французских ракет "Скальп" прежде всего Крым, говорят эксперты.

Опубликовано 7 августа 2023, 14:39
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Зеленский ставит автограф на дальнобойную ракету SCALP (аналог Storm Shadow), которой был нанесён удар по Крыму. Обложка © t.me / Илья Кива - ZOV КРОВИ

Зеленский ставит автограф на дальнобойную ракету SCALP (аналог Storm Shadow), которой был нанесён удар по Крыму. Обложка © t.me / Илья Кива - ZOV КРОВИ

Киев получил французские ракеты класса "воздух – земля" большой дальности SCALP. Об этом поспешил не просто заявить глава киевского режима Владимир Зеленский, но и торжественно расписаться на одной из них. В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе о намерении поставить крылатые ракеты заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Су-24М ВС ВСУ с подвешенной французской крылатой ракетой SCALP-EG. Видео © t.me / Военный Осведомитель

ВСУ уже применяли этот тип ракет во время ударов по Луганску в мае и по Чонгарскому мосту в июле и августе. Военные эксперты считают, что во время последней атаки по мосту были использованы наземные мобильные установки для запуска ОТРК SCALP, которые были модернизированы французами из морского варианта этих ракет. Ранее о тестировании этих установок сообщал военкор Владислав Шурыгин. По его словам, пусковыми комплексами для этих ракет могли стать переделанные пусковые установки ОТРК 9К79-1 "Точка-У", оставшиеся у Украины.

  • Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
    Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
  • Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
    Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
  • Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
    Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
  • Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
    Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
  • Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок
    Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок

Обломки одной из крылатых ракет Storm Shadow — SCALP-EG, — запущенной по Чонгарскому мосту. Дата производства — январь 2023 года. Сделано во Франции. Фото © t.me / Военкор Котенок

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Характеристики SCALP, которые Франция передала Украине

SCALP (Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général) — крылатая ракета класса "воздух – земля", предназначенная для поражения наземных целей на большом расстоянии. Заявлено, что дальность действия ракет, запущенных с самолётов Су-25, Су-24М, Су-27, МиГ-29, составляет 290 км. По разным данным, у Киева таких машин сейчас несколько десятков. Притом что к началу СВО экспорты насчитывали не более 30 Су-24. Однако в "сухопутном" исполнении SCALP поражает цели до 560 км, а в "морском" — до 1,4 тысячи км.

SCALP-EG, как и Storm Shadow, выполнена по аэродинамической схеме, имеет вытянутый фюзеляж гранёной формы с раскладываемым крылом. Ракета оснащена инерциальной системой наведения, системой оптико-электронного обнаружения целей и спутниковым наведением. Ракета может нести различные типы боеприпасов, включая высокоэксплозивные боеголовки или подкалиберные боеприпасы. По данным ресурса Missile Threat, вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность полёта экспортных моделей — от 250 до 400 км.

Крылатая ракета SCALP, дальность полёта экспортных моделей — от 250 до 400 км. Фото © En.missilery.info

Крылатая ракета SCALP, дальность полёта экспортных моделей — от 250 до 400 км. Фото © En.missilery.info

Как и Storm Shadow, SCALP-EG оснащена двигателем Microturbo TRI-60-30 и несёт полезную нагрузку в 400 кг. Способна летать и маневрировать на низкой траектории. Носителем SCALP-EG выступают Dassault Mirage 2000 и Rafale, тогда как носителями Storm Shadow — Tornado и Typhoon. Украина пока может использовать только Су-24.

Чем Россия будет уничтожать "скальпы"

Минобороны РФ уже не раз сообщало об успешных перехватах российскими ПВО крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Поэтому и с французским "близнецом" крылатой ракеты проблем не будет, считают эксперты. Известно, что ЗРПК "Панцирь" уничтожает британскую ракету Storm Shadow. "Панцирь" годен даже против самого современного оружия северного альянса.

— С учётом того, что SCALP-EG — французский близнец Storm Shadow, тактика борьбы с ними будет та же самая. Их помогут обнаружить и перехватить наши современные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Накануне Армия РФ нанесла массированный ракетный удар по военной инфраструктуре ВСУ. Несколько волн ракетных атак пришлись на аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, где базировались украинские Су-24, оборудованные для пусков ракет Storm Shadow и SCALP.

Одним из главных направлений атак этими ракетами может стать Крым, — полагает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. Это массогабаритная ракета, достаточно коварная, так как в пуске летит несколько ракет, одна из них пробивает оборону, следующая — добивает. Наша ПВО сбивает большинство таких ракет.

По его словам, Россия готовится к защите этих направлений. Учитывая, что Су-24 не будут подлетать напрямую к линии боевого соприкосновения, пуски будут производиться минимум за 50–60 км от линии фронта, то оставшиеся 200–230 км будут рассчитаны на удары по российскому полуострову и Геническому переходу в Харьковской области.

России остаётся только одно — передвигаться и наступать по земле, отодвигая линию фронта, особое внимание уделяя Южному направлению, уверены военные эксперты.

Когда у Украины закончатся Су и МИГи

После того как будут уничтожены последние образцы советских "сушек" и "мигов", лётчики ВСУ пересядут на американские F-16. Издание Politico объявило, что отобрана первая группа украинских пилотов для обучения на американских истребителях для двух эскадрилий.

Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только группа европейских союзников разработает официальный план обучения и он будет одобрен США, — пишет Politico со ссылкой на свои источники среди чиновников США. Начать языковые курсы направлены ещё 20 пилотов Незалежной, не стоит сбрасывать со счетов и различных командированных западных "наёмников".

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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