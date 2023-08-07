Какие объекты ВСУ собираются атаковать дальнобойными SCALP-EG и чем ответит Москва Оглавление Характеристики SCALP, которые Франция передала Украине Чем Россия будет уничтожать "скальпы" Когда у Украины закончатся Су и МИГи За отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ полностью переключаются на террористическую тактику — в прицеле французских ракет "Скальп" прежде всего Крым, говорят эксперты. 84051 84051 Зеленский ставит автограф на дальнобойную ракету SCALP (аналог Storm Shadow), которой был нанесён удар по Крыму. Обложка © t.me / Илья Кива - ZOV КРОВИ

Киев получил французские ракеты класса "воздух – земля" большой дальности SCALP. Об этом поспешил не просто заявить глава киевского режима Владимир Зеленский, но и торжественно расписаться на одной из них. В июле во время саммита НАТО в Вильнюсе о намерении поставить крылатые ракеты заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Су-24М ВС ВСУ с подвешенной французской крылатой ракетой SCALP-EG. Видео © t.me / Военный Осведомитель

ВСУ уже применяли этот тип ракет во время ударов по Луганску в мае и по Чонгарскому мосту в июле и августе. Военные эксперты считают, что во время последней атаки по мосту были использованы наземные мобильные установки для запуска ОТРК SCALP, которые были модернизированы французами из морского варианта этих ракет. Ранее о тестировании этих установок сообщал военкор Владислав Шурыгин. По его словам, пусковыми комплексами для этих ракет могли стать переделанные пусковые установки ОТРК 9К79-1 "Точка-У", оставшиеся у Украины.











Характеристики SCALP, которые Франция передала Украине

SCALP (Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général) — крылатая ракета класса "воздух – земля", предназначенная для поражения наземных целей на большом расстоянии. Заявлено, что дальность действия ракет, запущенных с самолётов Су-25, Су-24М, Су-27, МиГ-29, составляет 290 км. По разным данным, у Киева таких машин сейчас несколько десятков. Притом что к началу СВО экспорты насчитывали не более 30 Су-24. Однако в "сухопутном" исполнении SCALP поражает цели до 560 км, а в "морском" — до 1,4 тысячи км.

SCALP-EG, как и Storm Shadow, выполнена по аэродинамической схеме, имеет вытянутый фюзеляж гранёной формы с раскладываемым крылом. Ракета оснащена инерциальной системой наведения, системой оптико-электронного обнаружения целей и спутниковым наведением. Ракета может нести различные типы боеприпасов, включая высокоэксплозивные боеголовки или подкалиберные боеприпасы. По данным ресурса Missile Threat, вес SCALP-EG составляет 1,3 тонны, дальность полёта экспортных моделей — от 250 до 400 км.

Крылатая ракета SCALP, дальность полёта экспортных моделей — от 250 до 400 км. Фото © En.missilery.info

Как и Storm Shadow, SCALP-EG оснащена двигателем Microturbo TRI-60-30 и несёт полезную нагрузку в 400 кг. Способна летать и маневрировать на низкой траектории. Носителем SCALP-EG выступают Dassault Mirage 2000 и Rafale, тогда как носителями Storm Shadow — Tornado и Typhoon. Украина пока может использовать только Су-24.

Чем Россия будет уничтожать "скальпы"

Минобороны РФ уже не раз сообщало об успешных перехватах российскими ПВО крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Поэтому и с французским "близнецом" крылатой ракеты проблем не будет, считают эксперты. Известно, что ЗРПК "Панцирь" уничтожает британскую ракету Storm Shadow. "Панцирь" годен даже против самого современного оружия северного альянса.

— С учётом того, что SCALP-EG — французский близнец Storm Shadow, тактика борьбы с ними будет та же самая. Их помогут обнаружить и перехватить наши современные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Накануне Армия РФ нанесла массированный ракетный удар по военной инфраструктуре ВСУ. Несколько волн ракетных атак пришлись на аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, где базировались украинские Су-24, оборудованные для пусков ракет Storm Shadow и SCALP.

— Одним из главных направлений атак этими ракетами может стать Крым, — полагает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин. — Это массогабаритная ракета, достаточно коварная, так как в пуске летит несколько ракет, одна из них пробивает оборону, следующая — добивает. Наша ПВО сбивает большинство таких ракет.

По его словам, Россия готовится к защите этих направлений. Учитывая, что Су-24 не будут подлетать напрямую к линии боевого соприкосновения, пуски будут производиться минимум за 50–60 км от линии фронта, то оставшиеся 200–230 км будут рассчитаны на удары по российскому полуострову и Геническому переходу в Харьковской области.

России остаётся только одно — передвигаться и наступать по земле, отодвигая линию фронта, особое внимание уделяя Южному направлению, уверены военные эксперты.

Когда у Украины закончатся Су и МИГи

После того как будут уничтожены последние образцы советских "сушек" и "мигов", лётчики ВСУ пересядут на американские F-16. Издание Politico объявило, что отобрана первая группа украинских пилотов для обучения на американских истребителях для двух эскадрилий.

— Восемь украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только группа европейских союзников разработает официальный план обучения и он будет одобрен США, — пишет Politico со ссылкой на свои источники среди чиновников США. Начать языковые курсы направлены ещё 20 пилотов Незалежной, не стоит сбрасывать со счетов и различных командированных западных "наёмников".

Авторы Елена Стафеева