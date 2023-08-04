Какие сюрпризы для ВСУ приготовила новейшая российская система "Земледелие" Оглавление Причина провала ВСУ — инновационные способы минирования Армии РФ Потери от минирования в рядах ВСУ Что известно о системе "Земледелие" Какой ответ готовят на Западе Российские инженерные войска и новейшая система "Земледелие" стали основными препятствиями для продвижения ВСУ, уверены на Западе военные эксперты. Теперь они предлагают использовать Манхэттенский проект по разминированию. Что это такое? 68375 68375 Украинский военный проводит работы по разминированию. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Причина провала ВСУ — инновационные способы минирования Армии РФ

Вал публикаций об инновационных методах минирования Армии РФ полей и траншей радиоуправляемыми снарядами, которые стали для ВСУ барьером при контрнаступлении, напомнил о системе "Земледелие". Не более месяца назад информационный портал 19FortyFive называл её основной причиной, которая не позволяет украинским боевикам продвигаться. Теперь западные эксперты ищут ответ на успешную тактику России.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли в колонке NYT отмечает, что Россия разместила минные поля "новаторскими способами" в рамках нескольких линий обороны. На первом этапе контрнаступления Киева, которое началось в первых числах июня, украинские силы понесли значительные потери и были остановлены частично из-за этих минных полей.

Словно подхватив реплики западной прессы, офицеры ВСУ раздают интервью, объясняя, что виной всему нехватка оружия. Однако Запад поставляет достаточно аналогов подобной техники, но Киев использует еë для террора жителей Донбасса.

— ВСУ получают от Запада достаточно техники и снарядов, но тратят их не на фронтальную борьбу, а на стрельбу по мирным жителям — "лепестками" закидывают жителей Донецка. Сейчас Киев просит самолëты, потом не исключаю, что попросит атомную бомбу. А мы работаем своим оружием. Наши инженерные подразделения одни из самых лучших в мире — и по разминированию, и по минированию тоже, — говорит капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

— Минные поля стали кошмаром для ВСУ, они уничтожают технику НАТО и солдат, — объясняет провалы украинцев Financial Times, сообщая, что в связи с большими потерями бронетехники украинские подразделения вынуждены пешком передвигаться через минные поля под огнём российской артиллерии.

Потери от минирования в рядах ВСУ

Минные поля стали кошмаром для ВСУ, они уничтожают технику НАТО и солдат. Фото © NurPhoto via Getty Images / Celestino Arce

Украинские медики рассказывают, что ежедневно проводят десятки операций, большинство из которых — ампутации. "Мы можем наступать десятью бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, мины через каждые полметра. Они повсюду", — рассказал командир 78-го полка спецназа ВСУ.

Украинские паблики привели пример работы "Земледелия" — разгром наступления взвода 47-й механизированной бригады, когда колонна БМП M2 Bradley была блокирована при движении по небольшому коридору, который украинские войска для удобства отмечают белой ленточкой. Однако, судя по всему, ранее казавшийся безопасным маршрут по узкой полосе таковым не являлся: помимо противотанковых мин участок плотно засеян противопехотными минами как раз на случай движения войск без техники.

Что известно о системе "Земледелие"

— Это дистанционная автоматизированная система минирования, которая позволяет минировать определённые площади даже в случаях, когда противник их разминировал и ушёл вперёд, не дать ему вернуться. То есть минирование происходит за спиной противника, чтобы он не смог пойти назад. Эти минные заграждения, в отличие от классической работы сапёров, возводятся гораздо быстрее и больше по площади. Это и вызывает в рядах ВСУ большие потери в технике и людях, — сказал Василий Дандыкин.

ИСДМ "Земледелие" — уникальная российская система, способная за несколько минут удалённо заминировать территорию площадью в несколько гектаров. Впервые была продемонстрирована на Параде Победы в 2020 году в Москве, затем запущена в серийное производство и поступила на вооружение нашей армии.

Комплекс "Земледелие" функционирует на шасси четырёхосного КамАЗа и оснащён боекомплектом из 50 неуправляемых 122-мм реактивных снарядов, которые размещены в контейнерах по 25 штук. Зарядка нового контейнера происходит за три минуты.

Система оснащена собственной метеостанцией и навигацией, а также электронной картой, на которой отмечается заминированная территория. Минные заграждения из противотанковых и противопехотных мин комплекса выставляются "Земледелием" на расстоянии до 15 км.

Система может применять два типа мин: противопехотные и противотанковые. Мины ПОМ-3 и ПТМ-4М с установленными сейсмодатчиками могут отличить шаги человека от животного, не говоря уже о бронированной технике. "Земледелие" может как активировать, так и деактивировать всё минное поле либо его части по защищённому радиоканалу связи.

По словам военных экспертов, теперь инженерные войска трудятся и над другими разработками. Например, "интеллектуальными минами", которые могут быть активированы и деактивированы по принципу "свой-чужой". В дальнейшем такими минами оснастят систему "Земледелие".

Какой ответ готовят на Западе

На Западе считают, что Украине нужен Манхэттенский проект по разминированию. Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Narciso Contreras

В тексте NYT как возможный ответ на действия России приводятся слова генерал-майора австралийской армии в отставке, который является научным сотрудником Института Лоуи. "Технологии разминирования в последние несколько десятилетий развивались не так быстро, как другие области ведения войны, например БПЛА или высокоточные ракеты. Украине нужен Манхэттенский проект по разминированию", — предполагает он, имея в виду программу, использовавшуюся Соединёнными Штатами во время Второй мировой войны для создания атомной бомбы.

По всей видимости, речь идёт о технологии ядерных фугасов (MADM), заложенных в грунт. Предусматривалось применять их для радиоактивного заражения местности, нанесения ударов по живой силе и технике противника. Они могли устанавливаться заранее или непосредственно во время боевых действий. Подрыв ядерных фугасов должен был осуществляться по проводам, радиоканалу или автоматически. Такие устройства были разработаны в Советском Союзе и в США в 1960-х годах, но никогда не применялись.

Авторы Елена Стафеева