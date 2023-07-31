Топ-7 образцов западной техники, на которую жалуются ВСУ Список жалоб возглавляют немецкие танки первого поколения, однако за ними следуют американские боевые машины пехоты — металлолом, собранный на полях Украины, оказывается малопригоден для боёв с Армией РФ. 30 июля, 22:42 Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Немецкий танк Leopard 1

Немецкий танк Leopard 1. Фото © Shutterstock

— Запад присылает на Украину старьё для утилизации, чтобы обновить свои арсеналы. Танки "Леопард-1" 1964 года отправляются Киеву, чтобы Российская армия перемолотила это всё и Берлин закупил новое вооружение у США, причём брать кредиты немцы будут также в американских банках. То есть ВПК и банки Штатов получат колоссальный барыш, предоставив за двойную цену кредиты и технику, а за тройную — металлолом Украине, — отмечает капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

Американская БМП Bradley

БМП Bradley. Фото © NurPhoto via Getty Images / Artur Widak

Авторы Military Watch Magazine напоминают, что оды своей технике Запад превозносил до небес, обещая, что БМП Bradley обеспечат Киеву "необходимый уровень огневой мощи и брони" и "принесут перевес на поле боя". В действительности минимум треть этих машин уже повреждена или уничтожена. Они легко горят и быстро уничтожаются, Украина ничего не может противопоставить бомбам с УМПК и "Ланцетам".

Колёсный танк AMX-10RC

Колёсный танк AMX-10RC. Фото © Wikipedia / Kevin.B

— Защита колёсного танка AMX-10RC недостаточна для операций на передовой и приводила к неоправданным смертям экипажа. Был артиллерийский обстрел, и снаряд разорвался рядом с танком. Осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал, — цитирует старших офицеров ВСУ американский Military Watch Magazine, который добавляет, что "французские машины часто ломаются".

Итальянский 120-мм миномёт Mod63

Итальянский 120-мм миномёт Mod63. Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Гораздо хуже своих советских аналогов времён Второй мировой войны зарекомендовал себя итальянский 120-мм миномёт Mod63. Он позволяет производить лишь два выстрела в минуту и на вдвое меньшую дальность, чем ожидалось, — не более 3–4 километров. Также в апреле Минобороны Украины обнаружило, что ни одна из 20 недавно поставленных самоходных гаубиц М109 итальянского производства непригодна к использованию.

Немецкие артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000

Артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Фото © Shutterstock

Нарекания у ВСУ вызывают и немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые показали значительные признаки износа всего через месяц эксплуатации. Поскольку Киеву поставляется в первую очередь уже списанная или снятая с вооружения боевая техника.

Американский FGM-148 Javelin

"Джавелины" также имеют слабые места, это оружие не оправдало надежды ВСУ. Установка не считается надёжной — система наведения сильно зависит от погоды. Американские ПТРК в ходе боёв часто "не видели" горячий двигатель боевой машины на фоне пожарищ. Ещё один минус — "Джавелины" разряжаются за четыре часа.

Турецкий дрон Bayraktar TB2

Bayraktar TB2. Фото © Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

"Турецкие птички" становятся лёгкой добычей Армии РФ на украинском поле. Недавно один из разведывательно-ударных БПЛА был уничтожен нашей системой ПВО. Несколько дней дрон кружил над российскими позициями на Кинбурнской косе, затем приблизился слишком близко. ВСУ получили от Турции до 50 беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Их активно применяли в ударной роли при боях за остров Змеиный. Но большие потери заставили сменить тактику, перейдя на наблюдение и разведку при максимальном удалении. При этом Киев до сих пор не отказался от беспилотников и намерен построить завод, который станет нашей военной целью.

Авторы Андрей Лапенков