Армия России готова к наступлению: Что означает битва за Купянск Российские войска уже находятся на подступах к Купянску — важному транспортному узлу украинской армии в Харьковской области. Как развиваются события и что ждать в ближайшее время? 39180 39180 Боевая работа расчётов реактивной системы залпового огня "Град" Западного военного округа (ЗВО) по уничтожению объектов замаскированных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Купянском направлении в Харьковской области уже несколько суток идут активные бои. Штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю, коротко резюмировали в Минобороны РФ. Российским военным остаётся семь километров до Купянска. Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что "на Купянском направлении ВС РФ создали кулак для прорыва". Теперь город может стать следующим Бахмутом, Лисичанском или Северодонецком. Паника в Киеве нарастает, на это направление могут перекинуть резервные подразделения ВСУ.

Положение ВСУ серьёзно ухудшилось. Тем временем украинские власти в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию почти для полусотни населённых пунктов. Военкоры сообщают, что силы 14-й ОМБР и теробороны ВСУ отказываются воевать — "единственными формированиями, по-прежнему оказывающими сопротивление, являются подразделения 95-й ОДШБР, переброшенные на помощь".

На данный момент подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — этот населённый пункт находится рядом с Купянском. Ещё одно движение ВС РФ в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области заставило ВСУ растянуть силы — и пострадала оборона украинских сил.

Почему Купянск так важен

Купянск — крупный железнодорожный узел, который используется украинской армией для снабжения, подвоза резерва и вывоза раненых. Его взятие откроет нашей армии путь на Шевченково, Чугуев и позволит максимально приблизиться к Харькову.

Боевая работа танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа (ЗВО) в ходе выполнения задачи на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

На Купянском направлении сосредоточено не менее десяти крупных соединений ВСУ. К югу от города расположен Славянск, при взятии Купянска на него также будет открыта дорога, давно утверждают военкоры. Продвижение Российской армии означает разрушение украинского фронта.

Западная реакция

Пораженческие настроения давно витают на Западе — проблемы ВСУ на фронте не вызывают воодушевления у европейских политиков, активно начинающих обсуждать вопросы финансирования Киева. Но, похоже, ещё большую заинтересованность в прекращении денежных вливаний проявляют республиканцы в США. Часть консервативной американской партии готова хоть сейчас расторгнуть все соглашения.

Республиканец от штата Алабама сенатор Томми Табервилль заявил, что он не думает, что Украина может выиграть войну против России, и сравнил усилия Украины с командой младших классов, пытающейся победить команду колледжа в гипотетическом спортивном матче. Он считает, что Украина проиграна и никакое финансирование не изменит этого.

Украинские военные в Купянске в сентябре 2022-го. Фото © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Пентагон уже истратил выделенные в декабре 48 миллиардов долларов на поставку снарядов, ракет, систем ПВО и бронетехники. Истощены и военные арсеналы США. Белый дом открыто признаёт дефицит снарядов и ракет, нарастить производство которых не удаётся из-за проблем с логистикой.

Авторы Дмитрий Шестопалов