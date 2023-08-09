ВСУ отступают под Купянском под натиском группировки "Запад", которую прикрывает с неба авиация

Группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение", — рассказал генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что российским военнослужащим удалось отбить шесть нападений и контратак сил 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Украинские военные пытались добиться успеха у Новосёловского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области.