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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 12:46
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ВСУ отступают под Купянском под натиском группировки "Запад", которую прикрывает с неба авиация

Минобороны РФ: Группировка "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" продолжает наступать на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение", рассказал генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что российским военнослужащим удалось отбить шесть нападений и контратак сил 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Украинские военные пытались добиться успеха у Новосёловского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области.

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Ранее сегодня в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотниками. Они оба были сбиты системами ПВО над Московской областью.

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ТАСС / Александр Река

Юрий Лысенко
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