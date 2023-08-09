Минобороны прокомментировало очередную атаку БПЛА на Москву

В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками. Устройства были сбиты средствами ПВО над территорией Московской области.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожено два БПЛА", — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.