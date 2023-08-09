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9 августа, 01:24

Минобороны прокомментировало очередную атаку БПЛА на Москву

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Подмосковье, разрушений нет

В Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками. Устройства были сбиты средствами ПВО над территорией Московской области.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожено два БПЛА", — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео

Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.

О двух сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы, ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, один дрон был сбит в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе.

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Артур Лапсаков
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