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9 августа, 00:22

ПВО сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву

Система ПВО сбила два боевых беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — написал Собянин, уточнив, что на данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, последний раз беспилотник атаковал Москву 6 августа. Тогда его также удалось сбить на подлёте к городу силами ПВО.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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