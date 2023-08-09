ПВО сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Система ПВО сбила два боевых беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — написал Собянин, уточнив, что на данную минуту информации о пострадавших от падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.