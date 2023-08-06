Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлёте к Москве
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО на подлёте к Москве
В районе 11:00 воскресенья, 6 августа, беспилотник пытался прорваться в Москву. Он был уничтожен силами ПВО на подлёте к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы", — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов. Предположительно, причиной стал замеченный в небе беспилотник. Сообщалось, что было задержано 28 рейсов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ