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6 августа, 08:57

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлёте к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника силами ПВО на подлёте к Москве

В районе 11:00 воскресенья, 6 августа, беспилотник пытался прорваться в Москву. Он был уничтожен силами ПВО на подлёте к городу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее стало известно, что в аэропорту Внуково ограничили вылет и прилёт самолётов. Предположительно, причиной стал замеченный в небе беспилотник. Сообщалось, что было задержано 28 рейсов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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