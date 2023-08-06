ПВО уничтожила два дрона самолётного типа в Брянской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолётного типа над Карачевским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Над Карачевским районом системой ПВО Вооружённых сил РФ уничтожены два беспилотника самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет", — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте, и поблагодарил силы ПВО.