Российская ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском
Российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 4 августа, сбила над Бердянском в Запорожской области и над акваторией Азовского моря ударные беспилотники ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", — написал он в телеграм-канале.
Всего же, по данным Балицкого, противник 65 раз за сутки пытался обстрелять населённые пункты Запорожской области.
Также в ночь на 4 августа была пресечена попытка Украины ударить беспилотниками по объектам в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В итоге дежурные средства ПВО уничтожили десять БПЛА, ещё три подавили средства РЭБ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ