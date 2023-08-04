Российская ПВО ночью сбила беспилотники над Азовским морем и Бердянском

Российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 4 августа, сбила над Бердянском в Запорожской области и над акваторией Азовского моря ударные беспилотники ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня ночью противник снова пытался наносить удары по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Около двух часов ночи наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", — написал он в телеграм-канале.

Всего же, по данным Балицкого, противник 65 раз за сутки пытался обстрелять населённые пункты Запорожской области.