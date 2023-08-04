В Крыму за ночь сбили 13 украинских беспилотников, летящих совершать теракт
Минобороны: ВСУ пытались осуществить теракт беспилотниками в Крыму
В ночь на 4 августа была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.
Ранее о работе систем ПВО в Крыму сообщил советник главы полуострова Олег Крючков. Он также отмечал, что повреждений и пострадавших в результате нет.
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