В Крыму за ночь сбили 13 украинских беспилотников, летящих совершать теракт

В ночь на 4 августа была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.