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4 августа, 04:02

В Крыму за ночь сбили 13 украинских беспилотников, летящих совершать теракт

Минобороны: ВСУ пытались осуществить теракт беспилотниками в Крыму

В ночь на 4 августа была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено десять БПЛА. Ещё три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

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Ранее о работе систем ПВО в Крыму сообщил советник главы полуострова Олег Крючков. Он также отмечал, что повреждений и пострадавших в результате нет.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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