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Опубликовано 4 августа 2023, 03:50
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В Новороссийске отразили попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

МО РФ: Корабли отразили атаку катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск

Уничтоженный беспилотный катер ВСУ возле базы Новороссийск. t.me / SHOT

Уничтоженный беспилотный катер ВСУ возле базы Новороссийск. t.me / SHOT

Украина минувшей ночью пыталась атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами, они были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — заявили в оборонном ведомстве, уточнив, что катера были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.

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Как добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале, пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте.

А ранее Лайф рассказывал, что ВСУ вновь пытались атаковать корабль ВМФ РФ беспилотным катером в Чёрном море. Однако экипаж своевременно обнаружил и уничтожил беспилотник.

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Артур Лапсаков
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