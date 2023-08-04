В Новороссийске отразили попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
МО РФ: Корабли отразили атаку катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск
Уничтоженный беспилотный катер ВСУ возле базы Новороссийск. t.me / SHOT
Украина минувшей ночью пыталась атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами, они были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — заявили в оборонном ведомстве, уточнив, что катера были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.
Как добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале, пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте.
А ранее Лайф рассказывал, что ВСУ вновь пытались атаковать корабль ВМФ РФ беспилотным катером в Чёрном море. Однако экипаж своевременно обнаружил и уничтожил беспилотник.