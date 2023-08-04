В Новороссийске отразили попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу

Украина минувшей ночью пыталась атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими безэкипажными катерами, они были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", — заявили в оборонном ведомстве, уточнив, что катера были обнаружены и уничтожены огнём из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.

Как добавил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале, пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте.