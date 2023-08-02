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Опубликовано 2 августа 2023, 11:57
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ВСУ повторили попытку атаки на российский корабль в Чёрном море, но безуспешно

ВСУ пытались атаковать корабль ВМФ РФ беспилотным катером в Чёрном море

ВСУ ночью 2 августа осуществили ещё одну попытку атаковать морским беспилотником российский корабль, который сопровождал гражданские суда в Чёрном море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря", — отметил он.

Но экипаж корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский морской беспилотник.

У ООН нет информации о попытке ВСУ атаковать гражданские суда в Чёрном море
У ООН нет информации о попытке ВСУ атаковать гражданские суда в Чёрном море

Напомним, накануне, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили о ещё одной попытке Киева атаковать российские гражданские суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали суда, вычислили и уничтожили украинские морские беспилотники. А в конце июля ВСУ намеревались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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