ВСУ повторили попытку атаки на российский корабль в Чёрном море, но безуспешно
ВСУ пытались атаковать корабль ВМФ РФ беспилотным катером в Чёрном море
ВСУ ночью 2 августа осуществили ещё одну попытку атаковать морским беспилотником российский корабль, который сопровождал гражданские суда в Чёрном море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря", — отметил он.
Но экипаж корабля своевременно обнаружил и уничтожил украинский морской беспилотник.
Напомним, накануне, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили о ещё одной попытке Киева атаковать российские гражданские суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали суда, вычислили и уничтожили украинские морские беспилотники. А в конце июля ВСУ намеревались атаковать двумя безэкипажными катерами российский патрульный корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ