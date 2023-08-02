ВСУ повторили попытку атаки на российский корабль в Чёрном море, но безуспешно

ВСУ ночью 2 августа осуществили ещё одну попытку атаковать морским беспилотником российский корабль, который сопровождал гражданские суда в Чёрном море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.