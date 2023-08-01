У ООН нет информации о попытке ВСУ атаковать гражданские суда в Чёрном море

У ООН нет информации "из первых рук" о попытке ВСУ атаковать российские гражданские транспортные суда в Чёрном море с помощью морских беспилотников. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

"У нас нет информации об этом из первых рук", — сказал он.