У ООН нет информации о попытке ВСУ атаковать гражданские суда в Чёрном море
У ООН нет информации "из первых рук" о попытке ВСУ атаковать российские гражданские транспортные суда в Чёрном море с помощью морских беспилотников. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.
"У нас нет информации об этом из первых рук", — сказал он.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили о ночной попытке Киева атаковать российские гражданские суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали суда, вычислили и уничтожили украинские морские беспилотники.
Обложка ©
ТАСС / Дмитрий Феоктистов