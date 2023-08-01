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1 августа, 16:14

У ООН нет информации о попытке ВСУ атаковать гражданские суда в Чёрном море

У ООН нет информации "из первых рук" о попытке ВСУ атаковать российские гражданские транспортные суда в Чёрном море с помощью морских беспилотников. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак.

"У нас нет информации об этом из первых рук", — сказал он.

ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско

ВСУ пытались атаковать корабль "Сергей Котов" в Чёрном море, но потерпели фиаско

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили о ночной попытке Киева атаковать российские гражданские суда в юго-западной части Чёрного моря по пути к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали суда, вычислили и уничтожили украинские морские беспилотники.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова
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