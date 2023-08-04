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4 августа, 01:29

Власти сообщили о сработавших системах ПВО над Крымом

Советник главы Крыма Крючков: В нескольких районах сработали системы ПВО

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в телеграм-канале.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.

ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролёта через Калужскую область

ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролёта через Калужскую область

Перед этим в соцсетях о громких взрывах над городом сообщили жители Феодосии.

Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки дома. Теперь его проверяют на причастность к диверсиям, совершённым на полуострове.

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t.me/Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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