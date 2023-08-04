Власти сообщили о сработавших системах ПВО над Крымом
Советник главы Крыма Крючков: В нескольких районах сработали системы ПВО
В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в телеграм-канале.
"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.
Перед этим в соцсетях о громких взрывах над городом сообщили жители Феодосии.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки дома. Теперь его проверяют на причастность к диверсиям, совершённым на полуострове.
t.me/Аксёнов Z 82