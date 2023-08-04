Власти сообщили о сработавших системах ПВО над Крымом

В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в телеграм-канале.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — написал он.

Перед этим в соцсетях о громких взрывах над городом сообщили жители Феодосии.