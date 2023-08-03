В Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки дома

Крымские правоохранители задержали в Симферополе проукраинского агента. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

35-летний Николай попался правоохранителям из-за листовок, которые расклеивал в городе по заданию кураторов с Украины. Полицейские решили за ним проследить и взяли по месту жительства. И не зря — в квартире у него были обнаружены тротиловые шашки.

При этом сам задержанный заявил, что нашёл их, когда выпали из какой-то военной машины. Теперь его проверяют на причастность к диверсиям, совершённым на полуострове.