В Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки дома
SHOT: В Крыму задержали проукраинского агента, а дома обнаружили взрывчатку
35-летний Николай, задержанный в Симферополе. Обложка © Telegram / SHOT
Крымские правоохранители задержали в Симферополе проукраинского агента. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
35-летний Николай попался правоохранителям из-за листовок, которые расклеивал в городе по заданию кураторов с Украины. Полицейские решили за ним проследить и взяли по месту жительства. И не зря — в квартире у него были обнаружены тротиловые шашки.
При этом сам задержанный заявил, что нашёл их, когда выпали из какой-то военной машины. Теперь его проверяют на причастность к диверсиям, совершённым на полуострове.
Спонсирование ВСУ, схема с ЦБ и угрозы: Лайф узнал истории обмана пяти россиян – поджигателей военкоматов 2 августа
Ранее в Москве подростки по приказу украинских кураторов устроили взрыв у квартиры блогера. За двенадцать с половиной тысяч рублей 15-летний школьник согласился купить три баллона монтажной пены, мощную петарду и взорвать под дверью квартиры Сергея Симонова.