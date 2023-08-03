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3 августа, 13:27

В Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки дома

SHOT: В Крыму задержали проукраинского агента, а дома обнаружили взрывчатку

<p>35-летний Николай, задержанный в Симферополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55093" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

35-летний Николай, задержанный в Симферополе. Обложка © Telegram / SHOT

Крымские правоохранители задержали в Симферополе проукраинского агента. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

35-летний Николай попался правоохранителям из-за листовок, которые расклеивал в городе по заданию кураторов с Украины. Полицейские решили за ним проследить и взяли по месту жительства. И не зря — в квартире у него были обнаружены тротиловые шашки.

При этом сам задержанный заявил, что нашёл их, когда выпали из какой-то военной машины. Теперь его проверяют на причастность к диверсиям, совершённым на полуострове.

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Николь Вербер
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