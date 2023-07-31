В Москве подростки по указке кураторов с Украины устроили взрыв у квартиры блогера

В Москве подростки по указанию украинских кураторов устроили взрыв у квартиры блогера Сергея Симонова с помощью монтажной пены и петарды. За это они получили чуть больше десяти тысяч рублей. Сам же блогер подозревает во всём бывшую жену, сообщает SHOT.

Момент взрыва у московской квартиры блогера Сергея Симонова. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, на 15-летнего Тимура из Подольска вышли через Discord и предложили подзаработать. За двенадцать с половиной тысяч рублей подросток согласился купить три баллона монтажной пены, мощную петарду и взорвать всё это под дверью квартиры, где живёт 47-летний Симонов.

При этом Тимур позвал на дело друга, пообещав тому вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Дальнейшее общение с украинским куратором проходило в мессенджере. Вечером 29 июля подростки подкрались к подъезду жилого дома, где живёт блогер, залепили жвачкой камеру, поднялись на 11-й этаж и устроили взрыв рядом с дверью квартиры Симонова. При этом все свои действия несовершеннолетние снимали на видео, которое отправили кураторам. В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленников быстро задержали. Они признались, что пошли на это ради денег.

При этом сам блогер убеждён, что к взрыву причастна бывшая жена, которая не может простить ему развод и хочет отобрать всё имущество. По его мнению, именно она обратилась к кураторам с Украины, а те уже нашли подростков. Симонов также рассказал, что от имени бывшей супруги ему уже обливали дверь маслом, краской и даже мочой. А однажды напали с ножом, передавая "привет от бывшей". После взрыва блогеру в мессенджере звонил человек в маске, оскорблял его нынешнюю жену и заставлял кричать проукраинские националистические лозунги. Сейчас во всей этой ситуации разбирается полиция.

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