В Москве задержали проукраинского ютубера — 37-летнего Евгения П., а выдали его татуировка с символикой нацбата "Азов" и асоциальное поведение. Об этом сообщает Mash.

Блогер выпивал с друзьями на детской площадке на улице Поречной, показывал им ту самую татуировку. Полицию вызвали местные жители. Всех задержали, на Евгения составили протокол за публичную демонстрацию нацистской символики.

Затем его проверили на экстремизм и дискредитацию Вооружённых сил России. Оказалось, это блогер — и он ведёт проукраинский канал в YouTube. Там Евгений положительно высказывается о националистических батальонах. Более того, он уже судим за разбой и находился в федеральном розыске за хулиганство с применением насилия.

Ранее голливудская актриса Розанна Барр в эфире британского ТВ заявила о нацизме на Украине. Она призвала общественность очнуться и не слушать враньё, которое народу постоянно преподносят "независимые" западные СМИ.