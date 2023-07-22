Западные медиа активно оправдывают и обеляют нацистов из батальона "Азов"*, называя боевиков "патриотами", пропаганда этой группировки в последнее время многократно усилилась, пишет американский журналист и писатель украинского происхождения Лев Голинкин (Lev Golinkin) в статье для журнала The Nation.

Обозреватель напомнил, что в последние семь лет западные институты били тревогу из-за расцвета нацизма на Украине и рассказывали о зверствах "подонков" из группировки "Азов"*, которая занялась вербовкой экстремистов со всего мира. Теперь же "свободная пресса" кардинально сменила риторику.

"Через несколько месяцев [с начала СВО] боевиков "Азова"* чествовали в конгрессе и Стэнфордском университете. Телеканал MSNBC был без ума от украинского солдата, чей аккаунт в "Твиттере" был переполнен неонацистскими изображениями. Западные институты <...> решили, что неонацистское военное формирование чудесным образом перестало быть неонацистским", — обратил внимание Голинкин.

Однако правда в том, что это просто "фантазия, распущенная горсткой пропагандистов", отмечает автор The Nation. Он напомнил, как "Азов"* за годы превратился из кучки бандитов в крупнейшее бандформирование головорезов. Журналист проследил "эволюцию" нацбата в материалах The Guardian.

В 2018 году газета опубликовала статью "Неонацистские группировки вербуют британцев для конфликта на Украине", в которой полк "Азов"* был назван "знаменитым украинским фашистским ополчением". В ноябре 2020 года The Guardian называла полк "неонацистским экстремистским движением".

"Но к февралю 2022 года та же газета The Guardian уверяла читателей, что бойцы "Азова"* "теперь возглавляют оборону Мариуполя, настаивая на том, что они избавились от своей прежней сомнительной политики и быстро становятся украинскими героями". Кампания, в ходе которой "Азов"*, как предполагалось, вербовал в свои ряды британских ультраправых активистов, теперь ушла в прошлое", — заметил Голинкин.

Он обратил внимание на то, что к сентябрю 2022 года, когда началась кампания по превращению "Азова"* в "рыцарей" демократии, США буквально расстелили для них красную ковровую дорожку. Журналист выразил сожаление из-за того, что Киев с хозяевами активно прославляют неонацистов, хотя мог бы отметить и подвиги тех же украинских морпехов.

Ранее голливудская актриса Розанна Барр в эфире британского ТВ заявила о нацизме на Украине. Она призвала общественность очнуться и не слушать враньё, которое народу постоянно преподносят "независимые" западные СМИ.