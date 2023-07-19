Большинство бойцов "Азова"* не признали вину в военном суде Ростова-на-Дону

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону прошло очередное заседание по делам 22 участников нацбатальона "Азов"*. В ходе него большинство боевиков не признали своей вины.

"Себя виновным не считаю", — заявили большинство фигурантов, передаёт РИА "Новости".

Несколько подсудимых признали вину частично, подтвердив участие в нацбате "Азов"*. Остальные же заявили, что выразят своё отношение к обвинению в ходе прений сторон. Также сегодня судья удовлетворил ходатайство прокурора об изменении статей УК ДНР на УК РФ.

Всем подсудимым были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям: участие в террористической организации, насильственный захват власти, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. На скамье подсудимых 22 члена "Азова"* — изначально их было 24, но двое были обменяны и не примут участия в процессе. Следующее заседание назначено на 9 августа.

Ранее донецкая прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. Он отдал приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя.