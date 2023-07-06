Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 жителей Мариуполя

Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, он отдал приказ расстрелять более 35 мирных жителей Мариуполя.

По версии следствия, Свинарчук с 28 февраля по 9 апреля прошлого года находился на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе. Там же он отдал приказы подчинённым Виталию Антонову, Денису Рашпле и Ивану Тарану об убийстве 37 мирных граждан. Последние убили из автоматов 21 человека, 16 гражданским удалось укрыться от обстрела в безопасном месте.

Свинарчуку предъявлены обвинения по статье "Убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти". Также ему предъявлены статьи о покушениях на убийство и применении запрещённых методов ведения войны. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

В отношении Антонова, Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в том же суде. Они также обвиняются в убийстве мирных жителей и применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Ранее сообщалось, что двух боевиков украинского нацбатальона "Азов"* будут судить в ДНР за убийство мирных жителей в Мариуполе, обвинительное заключение утверждено. Боевики находились на крыше одного из многоквартирных домов и вели обстрел гражданских за попытку покинуть здание.