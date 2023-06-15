В военном суде Ростова-на-Дону состоялось заседание по делу бойцов "Азова"

15 июня в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоялось первое заседание по делам 24 участников нацбата "Азов"*. Об этом в личном телеграм-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

Некоторые из подсудимых сдались в плен на выходе из "Азовстали" весной 2022 года, других задержали на городских блок-постах при попытках покинуть Мариуполь. Среди подсудимых есть женщины.

Заседание Южного окружного военного суда по делу "Азов". Фото © Telegram / Евгений Поддубный

Всем им предъявлены обвинения сразу по нескольким статья: участие в террористической организации, насильственный захват власти, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Уже на первом слушании несколько подсудимых полностью признали вину, другие признали частично. Дату следующего заседания суда назначили на 28 июня.

Ранее Лайф сообщал о том, что в суде Ростова-на-Дону заведено два уголовных дела, фигурантами которых стали 33 человека — 24 участника батальона "Азов" и 9 членов группировки "Медведи SS". По имеющейся информации, жертвами карательных действий нацбата стали 100 человек.