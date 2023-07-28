Забэ зачитал рэп о "заслуженной" статуэтке с бомбой для Татарского, за ним пришли СК и Генпрокуратура

По заявлению общественников Генпрокуратура и СК проверят создателя батл-рэп-площадки RBL Забэ (настоящее имя — Антон Забаев) на экстремизм и оправдание терроризма, пишет Ma sh . В одном из видео он пошутил про убийство военкора Владлена Татарского.

Ролик появился примерно две недели назад, на нём Забаев соревнуется в "юморе" с Александром Керамбитом Резеповым. Матерясь через слово, Забэ высмеивает гибель Татарского, говоря, что он "заслужил" золотую статуэтку с бомбой.

Также следствие проверит телеграм-канал "юмориста". Там он предлагает "отжать" Швейцарию, а не "какой-то там Донбасс", который никому не нужен. При этом Забэ убивается в слезах, что он в России, где его достали даже берёзки. Кроме того, Забаеву грозит уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ за оскорбления армии.