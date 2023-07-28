Забэ зачитал рэп о "заслуженной" статуэтке с бомбой для Татарского, за ним пришли СК и Генпрокуратура
СК и Генпрокуратура проверят батл-рэпера Забэ после слов об убийстве Татарского
По заявлению общественников Генпрокуратура и СК проверят создателя батл-рэп-площадки RBL Забэ (настоящее имя — Антон Забаев) на экстремизм и оправдание терроризма, пишет Mash. В одном из видео он пошутил про убийство военкора Владлена Татарского.
Ролик появился примерно две недели назад, на нём Забаев соревнуется в "юморе" с Александром Керамбитом Резеповым. Матерясь через слово, Забэ высмеивает гибель Татарского, говоря, что он "заслужил" золотую статуэтку с бомбой.
Также следствие проверит телеграм-канал "юмориста". Там он предлагает "отжать" Швейцарию, а не "какой-то там Донбасс", который никому не нужен. При этом Забэ убивается в слезах, что он в России, где его достали даже берёзки. Кроме того, Забаеву грозит уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ за оскорбления армии.
Напомним, военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась россиянка Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово", 1 июня арест Треповой продлили до сентября. 25 июля ей предъявили окончательное обвинение.
t.me / Mash