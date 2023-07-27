Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить сервис "Глаз Бога"

Сенатор Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить сервис Eye of God ("Глаз Бога"), который среди прочего предоставляет за деньги услуги по записи голосов граждан России без их согласия. Если данные о нарушении закона подтвердятся, член Совфеда призывает заблокировать сервис.

В разговоре с ТАСС заместитель Совета по развитию цифровой экономики при СФ отметил, что в настоящее время вызывают большие опасения случаи мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта.

"Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определённую плату", — указал сенатор.

По словам сенатора, данный сервис нарушает российские законы, так как человек, голос которого записывают, не знает об этом. Кроме того, злоумышленники могут воспользоваться Eye of God, чтобы собрать биометрические образцы голосов граждан и применить их в преступных целях. Шейкин отметил, что граждане старшего поколения особенно уязвимы в свете роста числа мошеннических схем с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта.