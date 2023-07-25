Фигурантке дела о гибели Татарского Треповой предъявили окончательное обвинение

Следователи предъявили окончательное обвинение Дарье Треповой* в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб Татарский, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову.

"Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — уточнил глава СК в интервью РИА "Новости".

Кроме того, Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.