Фигурантке дела о гибели Татарского Треповой предъявили окончательное обвинение
Следователи предъявили окончательное обвинение Дарье Треповой* в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он отметил, что следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта, в результате которого погиб Татарский, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову.
"Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — уточнил глава СК в интервью РИА "Новости".
Кроме того, Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.
Напомним, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась россиянка Дарья Трепова. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово", 1 июня арест Треповой продлили до сентября.
*Внесена в список террористов и экстремистов.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko